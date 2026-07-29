ÖFB-Cup-Auslosung: Rapid muss zu Ex-Bundesligisten, Austria nach NÖ
Ohne größere Überraschungen ist die erste Runde im ÖFB Cup am Wochenende zu Ende gegangen. Nach dem Spiel Rapid gegen Santa Coloma in der zweiten Quali-Runde zur Conference League fand am Mittwochabend nun die Auslosung für die zweite Runde statt.
ÖFB-Cup-Auslosung: Salzburg und Sturm gegen Zweitligisten
Zu einem reinen Bundesliga-Duell konnte es aufgrund der Auslosungsregeln nicht kommen. Dafür gibt es zwei traditionsreiche Zweitliga-Duelle: Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz empfängt Aufsteiger Wacker Innsbruck, Austria Salzburg bekommt es mit der Vienna zu tun.
Ebenfalls auf einen Zweitligisten treffen Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Die Mozartstädter sind in der niederösterreichischen Landeshauptstadt beim SKN St. Pölten zu Gast, während Sturm nach Voitsberg muss. Titelverteidiger LASK trifft auswärts auf Deutschlandsberg.
Rapid nach Kärnten, Austria nach Niederösterreich
Rapid ist zu Gast beim ehemaligen Bundesligisten Austria Klagenfurt. Die Kärntner spielen mittlerweile in der Regionalliga. Die Austria darf eine kürzere Cup-Reise antreten. Für die Veilchen geht es nach Traiskirchen. Gespielt wird von 4. bis 6. September.
Alle Cup-Partien im Überblick:
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