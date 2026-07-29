ÖFB-Cup-Auslosung: Rapid muss zu Ex-Bundesligisten, Austria nach NÖ

Ohne größere Überraschungen ist die erste Runde im ÖFB Cup am Wochenende zu Ende gegangen. Nach dem Spiel Rapid gegen Santa Coloma in der zweiten Quali-Runde zur Conference League fand am Mittwochabend nun die Auslosung für die zweite Runde statt.

ÖFB-Cup-Auslosung: Salzburg und Sturm gegen Zweitligisten

Zu einem reinen Bundesliga-Duell konnte es aufgrund der Auslosungsregeln nicht kommen. Dafür gibt es zwei traditionsreiche Zweitliga-Duelle: Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz empfängt Aufsteiger Wacker Innsbruck, Austria Salzburg bekommt es mit der Vienna zu tun.