ÖFB-Verteidiger Lienhart bewies bei Freiburger Sieg wieder Köpfchen

Meister Bayer Leverkusen ist wieder in der Spur und hat den Höhenflug von Eintracht Frankfurt vorerst beendet. Die Rheinländer, die zuvor nur eines von drei Heimspielen gewinnen konnten, bezwangen die zuletzt sieben Pflichtspiele unbesiegten Hessen mit 2:1 (1:1).

Damit schiebt sich der Titelverteidiger an den Frankfurtern vorbei und eroberte wieder die Champions-League-Plätze. Vor 30.210 Zuschauern in der BayArena erzielten Robert Andrich und Victor Boniface die Treffer für die Gastgeber. Die Frankfurter, die zuvor vier ihrer fünf Auswärtsspiele gewinnen konnten, kamen durch Omar Marmoush aus einem Elfer zum Führungstreffer, mussten aber ihre elfte Niederlage am Stück in der BayArena hinnehmen.