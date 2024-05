Rangnick stellt klar: Bayern-Absage nicht wegen Aussagen von Hoeneß

Die Aussagen von Uli Hoeneß hatten laut Österreichs Fußballteamchef Ralf Rangnick keinen Einfluss auf dessen Absage an Bayern München.

Hoeneß hatte eine Woche zuvor auf einer Podiumsdiskussion bestätigt, dass die Münchner bei Rangnick erst anfragten, nachdem ihnen Xabi Alonso und Julian Nagelsmann abgesagt hatten. Derweil hat Karl-Heinz Rummenigge die Verantwortlichen beim FC Bayern zu mehr Diskretion bei der Trainersuche aufgefordert.

Er selbst sei zwar nicht mehr direkt in die tagesaktuellen Themen beim deutschen Fußball-Rekordmeister involviert, da er als Vorstandschef 2021 zurückgetreten war. „Ich kann allerdings nur empfehlen, wieder etwas verschlossener zu werden“, sagte der 68-Jährige in einem Interview der spanischen Zeitung „AS“ an seine Nachfolger gerichtet.