ÖFB-Star Arnautovic glänzt mit einem Traum-Assist

Inter Mailand hat am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft mit Marko Arnautovic in der Startelf einen 2:0-Heimsieg über Lecce gefeiert. Der ÖFB-Teamstürmer bereitete dabei den zweiten Treffer spektakulär mit der Ferse vor. Der Serie-A-Tabellenführer behielt somit nach 17 Runden seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Juventus. Die Turiner gewannen auswärts bei Frosinone 2:1. Im Abendschlager empfängt die AS Roma den amtierenden Meister SSC Napoli.

Arnautovic ersetzte Lautaro Martinez - der Argentinier fehlte wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel - und spielte in dieser Saison erstmals in der Liga von Beginn an. Der 34-Jährige vergab in Hälfte eins zwei Großchancen: Zunächst scheiterte er aus kurzer Distanz an Lecce-Goalie Wladimiro Falcone (11.), kurz darauf verfehlte Arnautovic das Tor knapp (22.). Besser machte es Yann Bisseck, der per Hinterkopf Inter in Führung brachte (43.).