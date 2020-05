Odyssee zur U20-WM

Wenn Österreichs Fußball-Junioren am Samstag um 7 Uhr in der Früh (MEZ) ihr Ziel erreichen, sind sie bereits 24 Stunden auf den Beinen gewesen. Nach einer frühen Tagwache geht es am Freitag um 11 Uhr über Frankfurt und Bogota nach Cartagena.



Dort, in der Stadt an der kolumbianischen Karibikküste, wollen die von Teamchef Andreas Heraf ausgewählten 21 ÖFB-Kicker bei der U-20-WM die Gruppenphase überstehen. Dabei sind Panama, Brasilien und Ägypten die Gegner.



"Wir müssen über die lange Flugzeit darauf achten, dass die Spieler zur richtigen Zeit schlafen, damit die Folgen des Jetlags so gering wie möglich sind", betont Heraf. Am Samstag wird das Team erstmals in Kolumbien trainieren. "Wir werden viel im Freien sein, um uns rasch an die klimatischen Bedingungen gewöhnen." Vor Ort warten Temperaturen um die 33 Grad Celsius und fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit.