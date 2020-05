Nur eine Woche Mannschaftstraining ist für Baumgartlinger genug

Und plötzlich geht es ganz flott. Bereits am 15. Mai wird in der deutschen Bundesliga wieder gespielt. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger ist erleichtert, demnächst wieder seinem Beruf nachgehen zu können.

Die deutsche Fußball-Bundesliga wird nach der Zusage der Politik noch im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen. „Ich bin einfach nur froh, dass wir wieder spielen“, sagte der 32-Jährige von Bayer Leverkusen am Mittwoch der APA – Austria Presse Agentur.

Erstes echtes Training

Die deutschen Bundesligisten haben wegen der Coronavirus-Pandemie seit Anfang April nur in Kleingruppen trainieren dürfen, am Donnerstag soll auch in Leverkusen das erste Mannschaftstraining stattfinden. „Jetzt wieder zu wissen, dass es tatsächlich weitergeht, ist sehr wichtig“, meinte Baumgartlinger. „Sonst wird es irgendwann mühsam und schwer, die Motivation hoch zu halten.“