Nur auswärts ist Rapid zu Hause

So wie in der Vorsaison ist der LASK noch vor der Winterpause Rapid enteilt: 13 Punkte beträgt der Rückstand der Wiener vor dem Spitzenspiel in Runde 16. Umso kurioser wirkt, dass die Gäste auswärts eine bessere Bilanz haben als die Linzer in ihrem Stadion in Pasching: Fünf Siege, ein Remis und die Last-Minute-Niederlage in Salzburg kann Rapid vorweisen. Der Vizemeister hält zu Hause bei vier Siegen, zwei Unentschieden und einer Pleite.

Für Didi Kühbauer ist der LASK der Meister des Umschaltspiels, der Rapid-Trainer kündigt aber an: „Auch wir werden unsere Umschaltsituationen haben, die müssen wir nutzen.“ Es ist also eine intensive Partie zu erwarten, in der die Kugel öfters zwischen den Mannschaften herumflippert.