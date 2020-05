Nun hat auch der Profifußball sein erstes Corona-Todesopfer

Der Name Deibert Frans Roman Guzman wird nicht mal den eingefleischten Fans ein Begriff sein. Dennoch wird er in die Annalen eingehen. Guzman ist der erste Profifußballer, der an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist.

Der 25-jährige Bolivianer verlor in dieser Woche den Kampf gegen das Corona-Virus, vermeldeten die Medien aus dem im Nordosten des Landes gelegenen Departamento Beni, das von der Pandemie besonders schwer getroffen ist. Dort stand der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler beim Zweitligisten University of Beni unter Vertrag.