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1 Heinz Lindner Der Keeper war einmal mehr der nötige Rückhalt der Mannschaft, hielt zwei Schüsse von Hulk und wirkte stets souverän und ruhig.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Champions League
10/01/2013

Noten: Lindner und Ortlechner überragend

KURIER-Noten für die Austrianer: Zwei Schüler mit einem Vorzug.

von Alexander Strecha

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ZENIT ST. PETERSBURG - FK A

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RUSSIA SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE

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FOTOTERMIN FK AUSTRIA WIEN: RAMSEBNER

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ZENIT ST. PETERSBURG - FK A

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ZENIT ST. PETERSBURG - FK A

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RUSSIA SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ZENIT ST. PETERSBURG - FK A

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Zenit St.Petersburg's Smolnikov fights for the bal

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RUSSIA SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE

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Zenit St.Petersburg's Anyukov fights for the ball

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Tomas Hubocan, Philipp Hosiner

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Austria Wien's Murg (L) is shown a yellow card by

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Nicolas Lombaerts, Rubin Okotie

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FOTOTERMIN FK AUSTRIA WIEN: KIENAST

| Stand: 10/01/2013, 20:23