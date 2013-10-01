10/01/2013
Noten: Lindner und Ortlechner überragend
KURIER-Noten für die Austrianer: Zwei Schüler mit einem Vorzug.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ZENIT ST. PETERSBURG - FK A
RUSSIA SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE
FOTOTERMIN FK AUSTRIA WIEN: RAMSEBNER
UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ZENIT ST. PETERSBURG - FK A
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RUSSIA SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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Zenit St.Petersburg's Smolnikov fights for the bal
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Zenit St.Petersburg's Anyukov fights for the ball
Tomas Hubocan, Philipp Hosiner
Austria Wien's Murg (L) is shown a yellow card by
Nicolas Lombaerts, Rubin Okotie
FOTOTERMIN FK AUSTRIA WIEN: KIENAST