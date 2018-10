Norwegens Familienministerin traf Strache und lobte Rapid

Einen sportlichen Tag verbrachte Linda Helleland in Wien: In ihrer Funktion als norwegische Ministerin für Familien sprach sie beim österreichischen EU-Ratsvorsitz über Gleichberechtigung. Am Abend traf Helleland im Rahmen des Länderspiels gegen Nordirland Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache. Im Happel-Stadion gab es neben einem sportlichen Austausch ein Thema, das der Vizepräsidentin der Welt-Anti-Doping-Agentur besonders am Herzen liegt: der Kampf gegen Doping und die umfassende Information der Sportler über das im Fußball gerne verschwiegene Problem.