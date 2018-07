Noch drei Rapid-Transfers: Barac, Kvilitaia und ein Stürmer

Zwölf Transfers hat Fredy Bickel seit dem Saisonende abgewickelt. Es werden für den Rapid-Sportdirektor bis zum Saisonstart wohl drei weitere hinzukommen.

Mittwochabend wurden die Ergebnisse des Medizincheck von Mateo Barac analysiert, danach war die Unterschrift des neuen Abwehrchefs vorgesehen. Zu den Kosten für den 23-jährigen Kroaten sagt Bickel: „Es ist wie bei Pavlovic.“ Also 1,3 Millionen Ablöse, rund 300.000 an Extras können im Erfolgsfall noch an Osijek fließen. Da Vorgänger Galvao um 2,4 Millionen zu Ingolstadt wechselt, ist das Ziel (mit dem Brasilianer zwei Neue finanzieren) erfüllt. Alar kostete aufgrund seiner Ausstiegsklausel „nur“ 600.000. „Ja, da haben wir Gewinn gemacht. Die Verhandlungen sind sehr gut gelaufen“, meint Bickel.