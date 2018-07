Noch 25 Tage: Rapider Wettlauf mit der Zeit

Bei Pavlovic wie Ivan gehen nach einer Saison ohne Spielpraxis in Kopenhagen sowie in Krasnodar bei den täglichen Untersuchungen schnell die roten Lichter an: „Wenn die beiden täglich das volle Programm mitmachen, wäre das Risiko einer Muskelverletzung groß. Wir müssen sie individuell aufbauen“, sagt Fitnesscoach Toni Beretzki, während Pavlovic untersucht wird.

Dienstagmittag beruhigt Sportdirektor Fredy Bickel noch: „Es gibt keinen Grund zur Panik.“ Allerdings: Pavlovic kostete 1,3 Millionen, bei entsprechenden Erfolgen (etwa Einzug in die Europa League) könnten es sogar 1,6 Millionen werden. Der Serbe bekam sofort nach der Verpflichtung Ende April ein eigenes Fitnessprogramm nach Kopenhagen geschickt, hielt sich daran, geholfen hat es beim 24-Jährigen nicht viel.

„Das ist der Preis, den ein Verein wie Rapid zahlen muss: Entweder wir kaufen Spieler, die bei einem gewissen Niveau anstehen, oder wir leisten uns viel Klasse, müssen aber ein Handicap akzeptieren. Bei Pavlovic haben wir gewusst, dass es dauern wird“, sagt Bickel und glaubt zu diesem Zeitpunkt noch an sechs Wochen Eingewöhnungsphase. Der Schweizer hofft, zumindest Ivan könnte zum Saisonstart in der Startelf stehen: „Er ist körperlich zwischen dem Niveau der Mannschaft und jenem von Pavlovic.“

Als positive Beispiele dienen die beiden Österreicher, die Stammkräfte werden sollten: Verteidiger Marvin Potzmann wird vom Fitnessteam schon jetzt als „Maschine“ bezeichnet, Christoph Knasmüllner hat in England ein halbes Jahr kaum gespielt, aber offensichtlich so hart trainiert, dass er jetzt keine Probleme hat.