Nikon El Maestro: Spurensuche nach dem Wunderkind

Da fällt es auch leichter, nicht mehr zurückzudenken an den Traum von der großen Spielerkarriere. „Ich habe damit abgeschlossen. Ich habe es bei vielen Klubs in vielen Ländern probiert. Als ich wusste, dass ich es nicht schaffen werde, war die Entscheidung leicht. Ich bin sehr froh darüber, dass ich die Situation richtig erkannt habe.“ Es scheint, als wüsste Nikon El Maestro genau, was er will – und was nicht. Den Wunsch nach einem Foto beim Gaberln schlägt er aus. „Ich bin kein Spieler mehr. Ich bin Trainer.“