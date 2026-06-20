Niederlande gegen Schweden live: So steht es beim WM-Spiel

Den Auftakt hatte sich die Niederlande anders vorgestellt. Das 2:2 zum Auftakt der Fußball-WM 2026 gegen Japan sorgte für Ernüchterung - und Diskussionen über die Wechsel von Bondscoach Ronald Koeman. Weil diese keinen Effekt zeigten, dürfte Koeman jener Elf vertrauen, die gegen Japan begonnen hat. Defensiv wird sich die Elftal steigern müssen.

Bei den Schweden gibt es nach der 5:1-Gala gegen Tunesien eigentlich keinen Grund zum Wechseln für Trainer Graham Potter. Das beim WM-Start kongeniale Sturm-Duo Isak/Gyökeres dürfte auch der niederländischen Abwehr um Virgil van Dijk Probleme bereiten.

Anpfiff ist um 19 Uhr (live ORF).