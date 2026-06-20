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Fußball-WM 2026

Niederlande gegen Schweden live: So steht es beim WM-Spiel

Bei der Niederlande herrschte nach dem 2:2 gegen Japan zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 Ernüchterung. Gegen Schweden (19 Uhr/ live ORF) braucht es eine Steigerung.
20.06.2026, 18:00

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Den Auftakt hatte sich die Niederlande anders vorgestellt. Das 2:2 zum Auftakt der Fußball-WM 2026 gegen Japan sorgte für Ernüchterung - und Diskussionen über die Wechsel von Bondscoach Ronald Koeman. Weil diese keinen Effekt zeigten, dürfte Koeman jener Elf vertrauen, die gegen Japan begonnen hat. Defensiv wird sich die Elftal steigern müssen.

Bei den Schweden gibt es nach der 5:1-Gala gegen Tunesien eigentlich keinen Grund zum Wechseln für Trainer Graham Potter. Das beim WM-Start kongeniale Sturm-Duo Isak/Gyökeres dürfte auch der niederländischen Abwehr um Virgil van Dijk Probleme bereiten.

Anpfiff ist um 19 Uhr (live ORF).

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