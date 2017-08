Niederlande nach 3:0 gegen England im EM-Finale

Das Finale der Frauen-Fußball-EM 2017 lautet Niederlande gegen Dänemark. Nach dem Erfolg der Däninnen im Elfmeterschießen gegen Österreich setzten sich die Gastgeberinnen in Enschede klar mit 3:0 gegen England durch. Vivianne Miedema brachte die "Oranje-Vrouwen" schon nach 22 Minuten in Führung. Daniëlle van de Donk sorgte in Minute 62 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Millie Bright in der Nachspielzeit.