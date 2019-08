Niederlage in Brügge: Der CL-Traum des LASK ist geplatzt

Wunder passieren im Fußball äußerst selten. Und ein solches hätte der LASK am Mittwochabend in Brügge benötigt, um die letzte Hürde auf dem Weg in die Champions League zu nehmen. Im Rückspiel des Play-offs erwiesen sich die Belgier als besseres Team, dem 1:0 in Linz ließen sie vor eigenem Publikum ein verdientes 2:1 folgen.