Neuer Verteidiger: Sturm Graz verstärkt sich mit Ex-Austrianer

Bundesligist Sturm Graz hat den 21-jährigen Innenverteidiger Dominik Oroz für ein Jahr inklusive Kaufoption von Vitesse Arnheim ausgeliehen. Das teilten die Steirer am Mittwoch mit. In den Niederlanden kam Oroz auf 43 Pflichtspiele, darunter sieben Einsätze in der Conference League, und drei Tore.