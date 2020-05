Neuer Innenverteidiger für Werder

Sebastian Prödl erhält bei Werder Bremen einen neuen Kollegen in der Innenverteidigung. Der deutsche Bundesligist sicherte sich die Dienste des 22-jährigen Kroaten Mateo Pavlovic von NK Zagreb bis 2016. Pavlovic, der zu Beginn des Jahres 2013 an der Weser erwartet wird, absolvierte in der kroatischen Liga in der laufenden Saison 18 Partien, alle über die volle Spielzeit.

"Durch den Abgang von Francois Affolter war die Gelegenheit günstig, ihn jetzt zu verpflichten", erklärte Trainer Thomas Schaaf, der die Kaufoption auf den Schweizer Affolter (zurück zu Young Boys Bern) zuletzt nicht gezogen hatte. Neben Prödl spielen auch die Österreicher Zlatko Junuzovic, Marko Arnautovic und Jung-Goalie Richard Strebinger bei Werder.