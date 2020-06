Neue Klubs für Royer und Walch

Er war der Shooting Star der Bundesliga-Saison 2010/’11. Mit tollen Leistungen bei Ried spielte sich Daniel Royer bis ins Nationalteam. Nach seinem Wechsel aus der beschaulichen Stadt im Innviertel in die deutsche Metropole Hannover im August 2011 lief es bei Weitem nicht mehr so gut. Royer kam bei Hannover 96 nur zu Kurzeinsätzen, spielte öfters bei den Amateuren in der 4. Liga als bei den Profis.

Nun steht der neue Klub des 22-jährigen Flügelspielers fest: Royer wird von Hannover ein Jahr nach Köln verliehen. Der gerade in die 2. Bundesliga abgestiegene Traditionsklub sicherte sich dazu eine Kaufoption.

Aus Deutschland zurück kommt Clemens Walch. Der Tiroler unterzeichnete in Ried einen Dreijahresvertrag. Der 24-Jährige war vor vier Jahren von Salzburg nach Stuttgart gewechselt. Seit 2010 stand er in Kaiserslautern unter Vertrag, absolvierte 17 Bundesliga-Partien. Das letzte halbe Jahr war Walch an Dresden verliehen, spielte dort in der 2. Bundesliga aber kaum.

2008 hätte Walch vom damaligen Cheftrainer Co Adriaanse einen Platz im Salzburger Kader bekommen, ging aber lieber zu den Stuttgarter Amateuren.