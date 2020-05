Neue Chance für Weimann

"Sie wollen mich weiterhin ausleihen oder sogar kaufen", sagt Weimann, der sich damit auch gut anfreunden könnte. "Ich sehe auch bei Aston Villa Chancen, aber noch nicht auf regelmäßige Einsätze. Und die sind für mich wichtiger als Geld."



Davon bekäme der flinke Stürmer und Sohn zweier ehemaliger Hürdensprinter bei Aston Villa durchaus mehr, würde sein Vertrag verlängert werden. Dass der Klub aus Birmingham den Kontrakt mit dem Österreicher in einem Jahr auslaufen und den ehemaligen Rapidler ablösefrei ziehen lässt, ist auszuschließen.



Nachdem sich Weimann, der am Samstagabend nach einer 24-stündigen Rückreise aus Kolumbien mit der Mannschaft in Wien gelandet ist, erst einmal lange ausgeschlafen hat, steigt er am Dienstag in den Flieger Richtung Birmingham. Dort wird er in den kommenden Tagen bei Aston Villa mit dem neuen schottischen Coach Alex McLeish über seine Zukunft sprechen und danach eine Entscheidung treffen.