Neue 2. Liga künftig auf Laola1 und ORF Sport + zu sehen

Die Übertragungsfrage in der neugeschaffenen 2. Liga ist zumindest für die nächsten vier Jahre geklärt: Ab der Saison 2018/19 hält Laola1 die Exklusivrechte an sämtlichen Übertragungen. Insgesamt 60 der 240 Spiele sollen im Free TV ausgestrahlt werden, davon 30 bei Laola und 30 auf ORF Sport+. Die übrigen Spiele wird es ausschließlich digital zu sehen geben. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer bezeichnet die Partnerschaft als "wesentlichen Baustein für die Neupositionierung der 2. Liga als Drehscheibe zwischen Profi- und Amateurfußball".

Mit den Übertragungsrechten ist auch geregelt, an welchen Terminen die 2. Liga künftig ihre Spiele austragen wird. In der Aussendung der Bundesliga heißt es dazu: "Für die Spieltermine wurden flexible Zeitfenster von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschaffen, die den Klubs einen bestmöglichen Spielraum bieten und verbunden mit einer Kilometer-Regelung den Spielbetrieb als reine Amateur-Mannschaft ermöglichen."

Demnach sollen Spiele unter 300 Kilometer Fahrtstrecke für die Gastmannschaft entweder am Freitag (Anstoß um 19.10 Uhr), am Samstag (12.30 - 20.30 Uhr) oder am Sonntag (10.00 Uhr - 17.00 Uhr) angesetzt werden. Alle Spiele mit größerer Entfernung für die Gäste werden auf Samstag (14.30 Uhr - 20.30 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr - 14.30 Uhr) beschränkt.