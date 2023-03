Nervenschäden nach Horror-Crash: Steirer muss Rad-Karriere beenden

Der Steirer Marco Friedrich hat seine Laufbahn zehn Monate nach einem lebensbedrohlichem Renn-Unfall in Tschechien aufgrund anhaltender Probleme beendet. Er habe hart am dieser Tage geplanten Comeback gearbeitet, aufgrund der Verletzungsfolgen an Schulter, Hals und Nacken müsse er nun aber leider einen Schlussstrich ziehen, verlautbarte Friedrich auf Instagram.