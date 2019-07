Neo-Stuttgarter Kalajdzic: "Latte nicht zu hoch legen"

Sasa Kalajdzic ist beim VfB Stuttgart angekommen. Seit Montag steht Österreichs Fußball-Talent beim deutschen Zweitligisten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Im Trainingslager in St. Gallen traf der Wiener zum ersten Mal auf seine Teamkollegen. Er möchte sich erst einmal in der Mannschaft "einleben", wie Kalajdzic am Dienstag gegenüber Journalisten verriet.

"Ich will mir die Latte jetzt nicht selbst zu hoch legen. Trotzdem habe ich natürlich gewisse Erwartungen. Ich bin ehrgeizig, möchte es aber Schritt für Schritt angehen", sagte der Angreifer, der vergangene Woche bis 2023 bei Stuttgart unterschrieben hatte.

"Was die Medien schreiben, interessiert mich nicht"

Der seit kurzem 22-Jährige schwärmte von seinem neuen Mitspieler Mario Gomez. Seine erste Begegnung mit Deutschlands Ex-Nationalspieler habe er in der Kabine gehabt. "Das ist fast schon surreal. Solche Spieler hast du früher in der Champions League gesehen", meinte Kalajdzic.