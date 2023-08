Ex-Navy-Seal als Bodyguard: Superstar Messi wird ständig verfolgt

Lionel Messi hat in eineinhalb Monaten den Fußball in den USA auf den Kopf gestellt. Seit dem Wechsel des siebenfachen Weltfußballers zu Inter Miami schnellten die Zuschauerzahlen in die Höhe, die Fans auf Social Media ebenso wie die Ticketpreise. Um zu begreifen, welchen Tsunami Messi mit seinem Wechsel in den Vereinigten Staaten ausgelöst hat, muss man sich nur die Eintrittspreise ansehen. Für Miamis Heimspiele etwa ist der durchschnittliche Ticketpreis seit Messis Unterschrift von 152 Dollar auf 864 Dollar gestiegen.

