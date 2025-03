Nations League: Deutschland zu Gast bei Angstgegner Italien

Deutschland kämpft in Mailand gegen Italien um den erstmalige Einzug ins Final Four. Das würde dann in München und Stuttgart stattfinden.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Deutschland spielt im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Italien, um ins Final Four einzuziehen.

Julian Nagelsmann fokussiert sich auf die Gegenwart und muss auf einige verletzte Leistungsträger verzichten.

Jamal Musiala soll Deutschland ins Final Four führen, wobei die DFB-Elf bisher nur neun von 37 Duellen gegen Italien gewonnen hat. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Wenn Deutschland am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien antritt (20.45 Uhr/live in der ARD), werden Erinnerungen wach. 1990 wurde im San Siro mit vier Siegen und einem Remis der Grundstein für den späteren WM-Titel gelegt. Legendär war vor allem das Achtelfinale gegen die Niederlande, in dem Rudi Völler und „Lama“ Frank Rijkaard vom Platz flogen. „Das waren natürlich wunderbare Spiele“, erinnert sich der aktuelle DFB-Sportdirektor Völler.

Nicht so gern in Erinnerungen schwelgt Julian Nagelsmann. „Ich weiß, dass viele so wandelnde Enzyklopädien des Fußballs sind. Ich beschäftige mich tatsächlich wenig mit der Vergangenheit. Ich versuche lieber, die Aktualität zu beeinflussen“, sagt der Bundestrainer. Nagelsmann lebt immer im Hier und Jetzt. „Es sind zwei Spiele, die wir absolut positiv gestalten müssen und wollen“, fasst er den Wochenplan inklusive Rückspiel am Sonntag in Dortmund zusammen. Nach dem bitteren EM-Aus vergangenen Sommer ist der Hunger groß: heuer der Titel in der Nations League, nächstes Jahr dann bei der WM abräumen. Auf dem Weg dorthin muss Nagelsmann allerdings auf einige Leistungsträger verzichten. Florian Wirtz und Kai Havertz sind die neuesten Zugänge des DFB-Lazaretts, in dem sich unter anderem auch Stammtormann Marc-André ter Stegen und Torjäger Niclas Füllkrug befinden.

Im Tor ist die Entscheidung für Hoffenheims Oliver Baumann als Nummer eins und Stellvertreter für ter Stegen gefallen. Alexander Nübel muss auf die Bank. Rückkehrer Leon Goretzka könnte dank blendender Form in der defensiven Mittelfeldzentrale beim Comeback nach 16 Monaten gleich wieder in die Startelf rücken. Immerhin in der Abwehr kann Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und David Raum seine Top-Viererkette bringen. Aber Vorsicht: Alle außer Rüdiger sind Gelb-vorbelastet, würden bei einer weiteren Verwarnung im entscheidenden Rückspiel drei Tage später fehlen. Im Mittelfeld soll es Bayerns Jungstar Jamal Musiala richten. Er soll die Deutschen erstmals ins Final Four der Nations League führen – das würde dann in München und Stuttgart stattfinden. Dafür muss die DFB-Elf aber erst einmal Angstgegner Italien ausschalten. In 37 Duellen der beiden jeweils Vierfach-Weltmeister gab es aus deutscher Sicht nur neun Siege, aber 15 Niederlagen.

In den weiteren Viertelfinal-Hinspielen ist Titelverteidiger Spanien gegen die Niederlande in Rotterdam im Einsatz. Kroatien hat Frankreich in Split zu Gast. Bei den Franzosen kehrt Kylian Mbappé zurück, nachdem Didier Deschamps nach einer Unterredung mit dem Real-Star im Herbst auf ihn verzichtet hatte. Dänemark trifft in Kopenhagen auf Portugal. Bei den Iberern steht Cristiano Ronaldo vor seinem 218. Spiel im Nationaltrikot, aktuell hält der Rekordhalter bei 135 Toren für seine Heimat. Bei den Dänen könnte ein Ex-Sturm-Spieler seine Premiere feiern. Mika Biereth traf nach seinem Wechsel von Sturm Graz zu Monaco am Fließband für das Team von Adi Hütter und wurde nun mit der ersten Einberufung ins dänische A-Team belohnt.