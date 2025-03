Warum ein Juventus-Legionär beim Neustart vom U-21-Team helfen soll

Das ist auch der Grund, warum der neue U-21-Teamchef Perchtold David Puczka zum ersten Mal in das U-21-Team einberufen hat. Dabei kommt der Juventus-Legionär in der Serie C für das Talenteteam „Juve Next Gen“ im Frühjahr weniger zum Einsatz als im Herbst.

Am Freitag im Test gegen die Schweiz in Marbella dürfte das U-21-Debüt folgen.

Bereits im Juli 2022 debütierte Puczka mit 17 Jahren für die Admira-Profis, gegen Purgstall im Cup. Schnell waren die internationalen Scouts auf den Nachwuchsteamspieler aufmerksam geworden. Im Sommer 2024 folgte der Transfer zu Juventus, eingefädelt von Manager Georg Lederer.

"Wenn Juve ruft..."

„Wenn Juve ruft, ist das schon gleich ein anderes Gefühl als bei Klubs, die eh auch okay sind“, erklärt der Wiener im KURIER-Gespräch. Denn gesucht hätten – siehe das Spielerprofil – auch andere Vereine.

Für den Umzug nach Turin sprach, dass der Blondschopf nicht für die letzte Nachwuchsaltersklasse eingeplant war, sondern für Next Gen in der Serie C. „Noch ein Jahr Nachwuchsfußball wollte ich nicht.“