Es ist das größte Infrastrukturprojekt des ÖFB und für den Fußball-Bund von immenser Bedeutung: Am Dienstag präsentiert der größte Sportfachverband des Landes im Rahmen einer Gleichenfeier den Rohbau seines neuen Zuhause, das im kommenden Herbst bezogen werden soll. Die Rede ist vom neuen Kompetenzzentrum in Wien-Aspern mit Büroräumlichkeiten für die knapp 100 Mitarbeiter. Dazu fünf Trainingsplätze samt Hotelzimmer für die Spielerinnen und Spieler während der Nationalteamtermine.

Nun ist alles anders. Und das ziemlich kurzfristig. „Um eine optimale Matchvorbereitung auf das Nations-League-Spiel gegen Serbien zu gewährleisten, wurde entschieden, dass die Vertreter des Nationalteams der Männer heute nicht an der Gleichenfeier des ÖFB-Campus teilnehmen werden“, heißt es in einer kurzen Mitteilung des Verbandes.

Nun gut, dass am Donnerstag in Wien gegen Serbien gespielt wird, wissen die Verantwortlichen schon länger. Die Vorbereitung darauf ist dementsprechend auch seit Wochen minutiös geplant und auch ein etwaiges Schlechtwetter stellt die Planungen nicht auf den Kopf: In Wien strahlt die Sonne vom Himmel.

Hacker-Kritik an Rangnick

Woran liegt es also, dass die sportlich Verantwortlichen vom Teamchef abwärts plötzlich keine Zeit für den Termin in Aspern haben? Kann es sein, dass Ralf Rangnick und Co. keine Lust auf einen Medientermin mit Peter Hacker haben? Der Sportstadtrat teilte erst gestern via KURIER gegenüber dem Deutschen aus. Es sei nicht die Kernkompetenz eines Teamchefs, sich um ein angemessenes Stadion in Wien zu kümmern, hatte der Sportstadtrat über seinen Sprecher mitgeteilt, nachdem sich Rangnick in den vergangenen Monaten offensiv in die Diskussion um einen Stadion-Neubau oder eine Revitalisierung der Arena eingebracht hatte.

Ob die Absage Rangnicks und der Spieler für die Gleichenfeier in Aspern mit den Aussagen des dort anwesenden gewichtigen Stadt-Politikers zu tun haben, wollte der KURIER am Dienstag auch vom ÖFB wissen, erhielt dafür allerdings - wie erwartet - keine Bestätigung.