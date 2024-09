San Marino schreibt Geschichte: Erster Pflichtspielsieg des Fußballteams

Dank eines Tores von Nicko Sensoli in der 53. Minute hieß es in Gruppe 1 der Liga D am Ende 1:0 (0:0) gegen Liechtenstein. Gegen denselben Gegner war San Marino am 28. April 2004 der bis dahin letzte und einzige Sieg in einem Länderspiel geglückt (1:0). Der heute 19 Jahre alte Sensoli kam erst im darauffolgenden Jahr auf die Welt.