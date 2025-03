ÖFB-Team in Serbien: Wer ist fit und welche Aufstellung ist zu erwarten?

Nach dem 1:1 in Wien ist Österreich im Play-off-Rückspiel in Belgrad gefordert. Alaba könnte auf der Bank Platz nehmen. Laimer ist zurück.

Österreichs Fußballteam steht im Play-off-Rückspiel gegen Serbien vor einer schwierigen Aufgabe nach einem 1:1 im Hinspiel.

Wichtige Spieler wie Alaba und Schlager sind verletzungsbedingt fraglich, während Laimer nach einer Sperre zurückkehrt.

Rangnick betont die Bedeutung der Spielintensität und Chancenauswertung für einen Sieg in Belgrad.

Taxifahrer Dominik kommt auf dem Weg ins Stadtzentrum von Belgrad ins Schwärmen, wenn er von österreichischen Kickern erzählt. „Dragovic, mein Freund! Legende bei Roter Stern, jetzt bei Austria Wien.“ Da bleibt einem nicht anderes übrig, als auf dem Rücksitz zustimmend zu nicken. Bei einer roten Ampel blättert er dann in der Tageszeitung und findet ein Foto von Marko Arnautovic. „Der Messi von Wien.“ Aus dem zustimmenden Nicken wird ein verwunderter Blick, gepaart mit einem Grinsen. „Aber Serbien gewinnt morgen trotzdem, das ist klar.“ Da verfinstert sich die Miene.

Fußball kann manchmal so einfach sein. Die Aufgabenstellung für Österreich ist im Play-off-Rückspiel in der Nations League am Sonntag in Belgrad (18 Uhr/live auf ServusTV) deutlich schwieriger. Nach dem 1:1 braucht die Rangnick-Elf diesmal mehr Effizienz und einen Sieg, will man sich nicht dem Nervenkitzel einer Verlängerung oder eines Elferschießens aussetzen.

Wer ist fit? Die Regeneration wurde schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Hinspiels eingeleitet, am Samstag gab dann noch ein Abschlusstraining. Teamchef Ralf Rangnick: „Wir müssen körperlich eben noch Körner in den Tank bekommen.“ Mit den Ausfällen von Alexander Prass und Christoph Baumgartner fehlen mittlerweile neun Spieler. Auch bei David Alaba und Xaver Schlager muss er behutsam vorgehen, will sie nach den Verletzungen nicht überfordern. „Wir werden nicht ihre Gesundheit gefährden.“ Gut möglich, dass Alaba in die Joker-Rolle schlüpfen wird.

© APA/MAX SLOVENCIK Fit genug? ÖFB-Teamchef Rangnick hofft auf David Alaba

Was ändert sich? Durch den Ausfall von Christoph Baumgartner muss Rangnick auf alle Fälle umstellen. Konrad Laimer, zuletzt gesperrt, kehrt in die Startelf zurück, könnte im zentralen Mittelfeld oder auch als rechter Verteidiger fungieren, wodurch Patrick Wimmer offensiver an der Flanke auftreten würde. Laimer dürfte aber im Mittelfeld zum Einsatz kommen, wo er sich auch besonders wohl fühlt. Für Alaba stünde Gernot Trauner bereit.

Worauf kommt es an? „Wenn wir die Leistung vom Donnerstag wieder auf den Platz bekommen, wird es schwer für Serbien im eigenen Stadion“, ist Rangnick überzeugt. Die Chancenauswertung sei kein großes Thema. „Wir haben schon gezeigt, dass wir viele Tore schießen können wie beim 5:1 Norwegen oder beim 6:1 Türkei. Es ist nicht so, dass unsere Spieler dauerhaft an Ladehemmung leiden.“ Laimer gibt sich zuversichtlich: „Wenn wir mit derselben Intensität auftreten, dann werden wir unsere Chancen bekommen. Wir haben in jedem Spiel den Anspruch zu gewinnen. In Belgrad wie auch in der WM-Qualifikation.“ Der Bayern-Spieler freut sich auf die Atmosphäre im Stadion, auch wenn es nicht ausverkauft sein wird. "Dafür spielen wir ja Fußball."