Warum ÖFB-Debütant Florucz seinen Vornamen Raul am Trikot trägt

Österreichs Team hat Probleme mit dem Toreschießen. Da könnte ein Stürmer mit der Nummer 9 und dem Namen Raul am Dress doch helfen, möchte man meinen. Und so einen hat das Team seit Kurzem. Raul Florucz, 23-jähriger Oberösterreicher und Legionär von Olimpija Ljubljana, ist nicht nur erstmals beim Team dabei. Der Linksfuß feierte am Donnerstag auch gleich sein Teamdebüt, als er in der 75. Minute für Romano Schmid ins Spiel kam.