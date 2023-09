Nations League: Traumtor sichert ÖFB-Nationalteam 1:1 in Norwegen

Zwei verschiedene Gesichter gezeigt und einen Punkt erkämpft: Österreichs Frauen-Nationalteam ist am Freitagabend mit einem am Ende schmeichelhaften 1:1 (0:1) in Oslo gegen Norwegen in die Gruppe A2 der Nations League gestartet. Die vor der Pause drückend überlegenen Gastgeberinnen gingen durch Karina Saevik (26.) hochverdient in Führung. Wechselspielerin Eileen Campbell (72.) bewahrte die nach der Pause entfesselte ÖFB-Truppe vor einer Niederlage.