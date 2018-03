ÖFB sucht wegen des Happel-Stadions Dauerlösung mit Stadt Wien

„Wir haben gegenüber der Stadt Wien aber betont, dass uns der Standort Ernst-Happel-Stadion wichtig ist“, erklärte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Sowohl das Fassungsvermögen als auch weitere Annehmlichkeiten in der Bundeshauptstadt seien sehr attraktiv.

Aktuell hat der ÖFB allerdings keinen Vertrag mit der Stadt als Stadion-Eigentümerin. „Wir sind in laufenden Gesprächen“, sagte Neuhold. „Ich hoffe, dass wir zeitnah eine Einigung finden.“ Eine unbefristete Vereinbarung, die die Rahmenbedingungen für Länderspiele im Prater regelt, sei das Ziel. „Wir sind in einer Phase, in der wir zuversichtlich sind, dass wir zu einer Lösung kommen.“ Daher möchte man Zahlen nicht kommentieren. Im an Terminen dichten Herbst steht neben den Heimspielen der neu geschaffenen Nations League gegen Nordirland (12. Oktober) und Bosnien-Herzegowina (15. November) am 6. September auch ein Test gegen Schweden auf dem Programm.