Nationalteam: Die große Kunst des Bestätigens

Das zuletzt gut funktionierende Angriffspressing möchte man auch gegen die spielstarken Rumänen praktizieren, umso mehr, weil der Gegner stets versucht, mit technischen Mitteln aus der Abwehr zu kombinieren. „An der Idee und am Charakter, wie wir Fußball spielen wollen, wird sich nichts ändern“, bestätigt Foda. „Meine Spieler sind immer hungrig auf den Ball.“ Konstanz in den Auftritten sei gefragt, ebenso wie die Bestätigung der guten Leistung in Norwegen. „Und das eine oder andere vielleicht noch verbessern.“

Personell kündigt der Teamchef „ein, zwei oder drei Umstellungen“ an. Martin Hinteregger erlitt in Oslo eine Prellung im Sprunggelenk, er wird erst am Spieltag über seinen Einsatz entscheiden. Für ihn stünden Aleksandar Dragovic, Maximilian Wöber oder Philipp Lienhart parat. Kapitän Julian Baumgartlinger könnte nach seinem Trainingsrückstand in die Startelf rücken, ebenso ist Florian Grillitsch eine Option im zentralen Mittelfeld. Foda wird bei seinen Entscheidungen den jeweiligen Fitness-Zustand der Spieler berücksichtigen.