Wer will mich? Zehn große Fußball-Stars ohne Vertrag

Auf dem Transfermarkt tummeln sich in diesem Sommer etliche große Namen, die zum Nulltarif zu haben sind. Diese internationalen Stars sind noch ohne Vertrag.

Edinson Cavani

Der Stürmer aus Uruguay war seit 2013 für Paris Saint-Germain engagiert und erzielte in 200 Spielen in der französischen Ligue 1 nicht weniger als 138 Tore. Mit bewerbsübergreifend 200 Pflichtspieltoren ist er sogar Rekordtorschütze des Klubs. In der vergangenen Spielzeit gehörte der 33-Jährige aber oft nicht mehr zu Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel, der Vertrag lief Ende Juni aus und wurde auch nicht für die folgenden Champions-League-Spiele im August verlängert. Nun kann sich der Angreifer ablösefrei einen Klub suchen. Ein Engagement bei Atlético Madrid hat sich zerschlagen. Ein mögliches Ziel ist nun AS Roma, sollte dort Topstürmer Edin Dzeko den Klub in Richtung Juventus Turin verlassen.