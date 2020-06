Nasri beschimpfte Journalisten

Teamchef Laurent Blanc bestätigte, es gebe "ein Problem von Nasri mit der Presse. Es ist sehr bedauerlich für sein persönliches Image und das der Nationalmannschaft." Eine mögliche Sanktion ließen die Verantwortlichen des französischen Fußballverbands zunächst offen. "Ich bin nicht da, um zu bestrafen und vor allem nicht im Fernsehen", betonte Verbandspräsident Noël Le Graët in einer TV-Sendung, kündigte aber gleichzeitig an, dass man den Vorfall untersuchen werde. "Wir werden ihn anhören und sehen, was passiert."



Sehen, was passiert – das wird man auch in der Trainerfrage. Laurent Blanc selbst hat seine Zukunft offen gelassen. "Wir müssen alles im Detail analysieren", sagte der 46-Jährige nach der 0:2-Niederlage in Donezk und kündigte Gespräche für die kommenden Tage an. "Wir sind gerade erst ausgeschieden und sehr enttäuscht", sagte der ehemalige Welt- und Europameister. Blancs Vertrag läuft mit Ende der Europameisterschaft aus.



Auch Verbandspräsident Le Graët vermied es, sich in irgendeine Richtung festzulegen. "Wir werden in Ruhe nach Hause zurückkehren und uns die Zeit nehmen, um mit Laurent Blanc zu sprechen", erklärte der Funktionär. "Ich weiß nicht, ob man von einer positiven Europameisterschaft sprechen kann, es war aber eine akzeptable Europameisterschaft."



Die nächste Europameisterschaft muss für die Franzosen viel besser werden. Sie findet 2016 im eigenen Land statt. Und zwar erstmals mit 24 Mannschaften.