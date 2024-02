Vor nicht allzu langer Zeit wurde in Napoli noch von großen Erfolgen berichtet, nun sind es eher die Trainerwechsel, die die Gazetten beherrschen. Erst am Montag wurde Walter Mazzarri beurlaubt und Francesco Calzona bestellt, um das Ruder herumzureißen. Calzona durfte sich über einen halben Trainereffekt freuen, gegen Barcelona gab es daheim im Achtelfinal-Hinspiel ein 1:1.

Vor der Pause war bemerkbar, dass beide Teams schon bessere Zeiten gesehen haben, warum Napoli nur Neunter in der Serie A ist und Barça in der Primera Division bereits acht Punkte Rückstand auf Real hat. Die Spanier hatte aber gefährlichere Szenen, Napoli verzeichnete keinen einzigen Torschuss.

Deshalb war die Führung von Lewandowksi nach einer Stunde verdient, auch wenn der Treffer aus dem Nichts fiel. Für den Polen war es der 93. Treffer in der Champions League, allerdings erst der zweite in dieser Saison. Eine Viertelstunde lang tat sich nichts, ehe Osimhen nach einem Abwehrfehler zum Ausgleich traf. Am Ende drängte Napoli noch.

Ein Remis hatte sich auch im anderen Duell abgezeichnet. Doch Porto traf durch Galeno in der 94. Minute zum 1:0-Heimsieg gegen Arsenal.