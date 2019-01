Namen und Logo neu beim SKN: Top-6 als dauerhaftes Ziel

Nach dem sensationellen Herbst mit Platz 3 will sich St. Pölten dauerhaft in den Top-6, also in der Meistergruppe etablieren. SKN-Manager Andreas Blumauer sagt: „Die Top-4 und der LASK sind mit ihren Budgets derzeit außer Reichweite. Aber dann soll künftig der SKN kommen. Wirtschaftlich und so oft wie es geht auch sportlich, also in der Tabelle. Wir sind klar auf Wachstum ausgerichtet.“