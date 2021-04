Nächster Rückschlag für Struber: Niederlage gegen Rekordmeister

Die Saison in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) läuft für Trainer Gerhard Struber und die New York Red Bulls wie erwartet schwierig an. Beim MLS-Rekordchampion Los Angeles Galaxy kassierten die "Bullen" am Sonntag (Ortszeit) die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Dank drei Treffern von Galaxy-Stürmerstar Chicharito (9., 41., 60.) gewannen die Kalifornier mit 3:2. Der Steirer Daniel Royer wurde bei New York in der 61. Minute eingewechselt.

Chicharito hatte im vergangenen Jahr die hohen Erwartungen als Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic in Los Angeles nicht erfüllen können, aktuell führt der Mexikaner die Liga mit fünf Treffern in zwei Spielen an. Beide Partien endeten für Galaxy mit einem Sieg.