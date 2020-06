Nächster Red-Bull-Familientransfer? Leipzig angelt nach Hwang

Für den Stürmer wäre es bereits das zweite Engagement in Deutschland. In der Saison 2018/’19 war Hwang zum Zweitligisten HSV ausgeliehen, konnte sich bei den Hamburgern allerdings nicht durchsetzen. In Salzburg konnte der 24-Jährige im Herbst aber wieder an die guten Leistungen vor seinem Wechsel anschließen. Mit seinem Tor bei der 3:4-Niederlage in der Champions League in Liverpool, bei dem er Starverteidiger Virgil Dijk düpierte, sorgte der Teamspieler international für Aufsehen. Insgesamt erzielte er 14 Treffer und bereitete weitere 19 Tore in 33 Saisoneinsätzen vor. Im Frühjahr stand Hwang aber bisher im Schatten anderer Salzburger.