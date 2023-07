Nächster Millionen-Deal für Sturm Graz: Stürmer Emegha vor Abgang

Viera als Trainer

Der 1,95 m große Angreifer stand bei Sturms jüngsten Testspiel gegen Galatasaray schon nicht mehr im Kader, offiziell fehlte er erkrankt. Wie Sportchef Andreas Schicker verriet, lagen den Grazern aber Angebote für Emegha vor. Jenes von Straßburg war offenbar am weitesten. Bei Racing steht seit kurzem Patrick Vieira als Cheftrainer an der Seitenlinie. Straßburg, das in der abgelaufenen Saison spät den Klassenverbleib in der Ligue 1 gesichert hatte, war schon davor in den Schlagzeilen gewesen, als bekannt wurde, dass mit Todd Boehly der Eigentümer von Chelsea als Großaktionär einsteigt.

Sturm hatte sich im Angriff im Sommer mit dem Polen Szymon Wlodarczyk verstärkt. Bei einem Wechsel von Emegha will Österreichs Cupsieger auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden.