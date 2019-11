Nächste Pleite für Hasenhüttl: "Sind aktuell nicht gut genug"

Southampton hat am Samstag die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kassiert. Durch das Heim-1:2 gegen Everton liegt der Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin an vorletzter Stelle.

In den Wortmeldungen des Steirers nach dem Schlusspfiff klang bereits eine gewisse Resignation durch. "Wir haben wieder ein frühes Tor erhalten, und das killt unsere Mentalität. Die erste Hälfte war furchtbar. Niemand wollte den Ball, man konnte das fehlende Selbstvertrauen spüren", sagte Hasenhüttl.

Die "Saints" holten aus den vergangenen sieben Runden nur einen Punkt. "Es ist keine schöne Situation. Ich kann garantieren, dass die Spieler alles versuchen, um Spiele zu gewinnen, aber im Moment sind wir nicht gut genug." Er selbst sei noch nicht amtsmüde. "Es ist mein Job, in so einer Phase stark zu sein. Ich werde alles investieren und versuchen, noch härter und besser zu arbeiten", versprach der Steirer.