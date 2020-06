Nächste Ehrung für Ronaldo

Nur zwei Tage nach seiner Wahl zum Weltfußballer 2014, bei der er sich gegen Lionel Messi und Manuel Neuer durchsetzte, ist Cristiano Ronaldo in seinem Heimatland Portugal als „Fußballer des Jahrhunderts“ ausgezeichnet worden.

„Ich bin mir sicher, Cristiano ist der beste Spieler der Geschichte“, sagte Ronaldos Manager Jorge Mendes, als er am späten Mittwochabend in Estoril bei Lissabon stellvertretend die Trophäe in Empfang nahm. Der Stürmer von Real Madrid konnte an der Gala anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des portugiesischen Verbandes FPF nicht teilnehmen, weil er sich mit seinen Clubkameraden auf das Pokal-Achtelfinalrückspiel gegen den Stadtrivalen Atlético vorbereiten musste.