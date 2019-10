Nach WAC-Pleite in Istanbul: "Sind einfach selber schuld"

Dass die Kärntner nach einem 4:0 in Mönchengladbach und 1:1 gegen AS Roma im dritten Europa-League-Spiel der Klubgeschichte erstmals nicht anschrieben, kam letztlich nicht überraschend. Basaksehir hatte die besseren Chancen. Die Entstehung des Gegentreffers durch Irfan Can Kahveci (78.) aber - ein fragwürdiger Querpass von Shon Weissman führte zum Ballverlust der weit aufgerückten Gäste - ließ den dabei ausgetanzten Sollbauer nur den Kopf schütten. "Das weniger auf Absicherung Spielen, sondern immer Gewinnen wollen ist in der Mannschaft drinnen. Aber in der Situation, so darf man auswärts nicht agieren."

WAC besser als Olympiakos

Michael Liendl schloss sich an. "Wenn du auswärts bei 0:0 in der 80. Minute in einen Konter rennst, dann bist du einfach selber schuld." Der Spielmacher vermisste taktische Disziplin. "Es geht um Konsequenz, um Einstellung. Die haben wir in den letzten zwei Spielen nicht in dieser Ausprägung gehabt, wie wir es vorher gehabt haben. Da müssen wir uns wieder hin entwickeln."