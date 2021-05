Nach Ultras-Vorfall: Milan stoppte Gespräche mit Donnarumma

Der Serie-A-Club AC Milan hat die Vertragsverhandlungen mit Gianluigi Donnarumma pausiert, nachdem eine Gruppe von Fußballfans diesen auf dem Trainingsgelände mit dem Thema konfrontiert hatte. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, sagten die Ultras dem Torhüter am Samstag, er solle nicht mehr zum Einsatz kommen, außer er verlängere seinen mit Saisonende auslaufenden Kontrakt sofort. Milans Sportdirektor Paolo Maldini sprach daraufhin ein Machtwort.

"Es ist wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass niemand außerhalb des Klubs AC Milan entscheidet, wer spielt und wer seinen Vertrag verlängert", teilte Maldini mit. "Gewisse Entscheidungen obliegen dem Trainer und dem Klub." Bis zum Ende der Saison am 23. Mai würden nun in sämtlichen Vertragsgesprächen keine weiteren Schritte unternommen, erklärte Maldini. "Bis dahin werden wir unsere Spieler weiter schützen, so wie wir es immer getan haben."