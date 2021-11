Nach Skandal um Bremen-Trainer Anfang: Interimscoach corona-positiv

Werder Bremen hat schon wieder einen neuen Übergangs-Trainer. Nach dem Rücktritt von Markus Anfang hat sich nun Interimscoach Danijel Zenkovic mit dem Coronavirus infiziert. Der Österreicher - er hatte den deutschen Zweitligisten am Wochenende beim 1:1 gegen Schalke betreut - wurde in Quarantäne geschickt. Die Leitung des Trainings übernahm vorerst der U19-Coach und ehemalige Werder-Profi Christian Brand, wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte.