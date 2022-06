Pogba verlässt Manchester United, Bale-Abschied von Real Madrid

Der französische Weltmeister Paul Pogba wird den englischen Rekordmeister Manchester United zum zweiten Mal verlassen. Der 29-Jährige werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Verein am Mittwoch mit und dankte dem Mittelfeldspieler für seinen Einsatz. Der walisische Nationalspieler Gareth Bale gab unterdessen seinen Abschied von Champions-League-Sieger Real Madrid in einem Brief in den Sozialen Medien bekannt.