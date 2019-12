Nach Rückstand: Bayern mit Schützenfest gegen Bremen

Borussia Dortmund und Bayern München sind mit klaren Siegen in der deutschen Fußball-Bundesliga in Schlagdistanz zur Spitze geblieben. Der Tabellendritte Dortmund gewann am Samstag bei Mainz 4:0, die Bayern montierten Werder Bremen 6:1 ab. Alexandar Dragovic sah beim 0:2 von Bayer Leverkusen gegen Köln die Gelb-Rote Karte. Erst am Sonntag tritt Tabellenführer Mönchengladbach in Wolfsburg an.

David Alaba spielte seinen Part in der Bayern-Innenverteidigung erneut solide. Keine gute Figur gab vor dem 0:1 gegen Werder aber sein Kollege im Abwehrzentrum, Jerome Boateng, ab. Der langjährige DFB-Teamspieler zeigte beim Duell mit Milot Rashica (24.) ein klares Geschwindigkeitsdefizit. Kurz vor Halbzeit staubte erst Philippe Coutinho (45.) zum Ausgleich ab, dann brachte Robert Lewandowski sein Team nach Coutinho-Lupfer in Führung.