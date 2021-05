Platzsturm in Manchester: Liverpool-Spiel wird am 13. Mai nachgeholt

Das nach einem Platz-Sturm der Fans von Manchester United verschobene Premier-League-Spiel wird am Donnerstag, den 13. Mai um 21.15 Uhr MESZ nachgeholt.

Die Partie des englischen Rekordmeisters gegen Liverpool war am vergangenen Sonntag geplant gewesen, konnte jedoch nicht stattfinden, weil United-Fans den Rasen im Stadion Old Trafford in Beschlag nahmen, um gegen die US-amerikanischen Inhaber des Klubs zu protestieren.