Nach langer Krankheit: "Wembley-Tor"-Goalie verstorben

Der deutsche Fußball trauert um Hans Tilkowski. Der einstige DFB-Teamgoalie starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit, wie sein früherer Klub Borussia Dortmund am Montag unter Berufung auf Tilkowskis Familie bestätigte. Sein Name ist eng verknüpft mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966.