Kuss-Eklat wird zum Politikum: Rücktritt von Präsident gefordert

Rubiales hatte am Sonntag Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im Finale gegen England in Sydney auf den Mund geküsst - und damit eine Welle der Kritik und Empörung ausgelöst. "Was wir gesehen haben, ist inakzeptabel", sagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. "Und die Entschuldigungen von Herrn Rubiales reichen nicht aus, ich würde sie als unangemessen bezeichnen, deshalb muss er weitere Schritte unternehmen, um klarzustellen, was wir alle gesehen haben", sagte der sozialistische Politiker am Dienstag vor Journalisten. In Spanien fordern viele einen Rücktritt von Rubiales.